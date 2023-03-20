Ирина Гехт: женская эмпатия и гибкость как никогда нужны в политике

Первый замгубернатора высказалась об участии женщин в «мужской» сфере

Первый вице-губернатор Ирина Гехт считает, что главные женские качества сегодня востребованы в российской политике как никогда. Об этом она написала в своем телеграм-канале в понедельник, 20 марта, рассказывая об участии южноуральской делегации в Первом Всероссийском форуме «Женского движения Единой России». Первый замгубернатора отметила, что во время мероприятия о нужности женщин на федеральном и на региональном уровнях заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Сначала «Женское движение Единой России» создавалось для объединения усилий в поддержке участников спецоперации. Организация объединила тех, кто вяжет и шьет вещи, оказывает помощь в госпиталях. Теперь же движение — нечто большее, чем волонтерство, хотя его гуманитарная миссия уже насчитывает более 600 организаций.

«Женское движение» уже вышло за эти рамки, и сейчас мы говорим в том числе об участии женщин в политике. Ведь эмпатия, гибкость в принятии решений, интуиция и креативность востребованы сегодня как никогда. Как уже рассказывала в одном из постов, на федеральном уровне развивается тема сопровождения и обучения женщин-политиков. Уверена, что, обладая таким потенциалом, женщины могут сделать больше!» — заявила Ирина Гехт.

На форуме также озвучили экономическую статистику в трудовой сфере. Женщины имеют 49-процентную долю в общей численности рабочей силы, но фиксируется разрыв в зарплате в сравнении с мужчинами. В среднем звене прекрасная половина человечества получает 60% от «мужской» заработной платы, а на уровне руководителей — 70%. В малом бизнесе насчитывается аж 60% женщин, но при этом в корпорациях на их долю приходится всего 10%.



До проведения форума первый вице-губернатор уже высказывалась о роли женщин в современной политике: по ее мнению, разделение в этой сфере по гендеру — изживший себя стереотип. Сейчас же женщины на уровнях региональном и федеральном превращаются в «невидимок» из-за ограниченности ресурсов. При этом, как считает Ирина Гехт, женщины давно доказали, что могут успешно справляться с любыми задачами.