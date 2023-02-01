Власти Челябинской области обеспокоены случаями детского суицида

Большинство из них удается предотвратить

Власти Челябинской области обеспокоены случаями детского суицида. Цифрами тревожной статистики в личном телеграм-канале поделилась в среду, 1 февраля, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.Так, число зафиксированных попыток суицида в Челябинской области выросло с 64 в 2020 году до 65 в 2022 году. При этом завершенные суициды, когда ребенок сумел довести задуманное до конца, происходят реже: в 2020 году их было 26, в 2021 — 22, в прошлом году — 17. С начала 2023 года — 4 таких случая.

«Потеря ребенка — это большое горе, и каждый раз думается, что мы, взрослые, что-то упустили. Не отследили, вовремя не заметили. В потоке будней родители, учителя и ближайшее окружение ребенка не всегда видят тревожные признаки»,

— пишет Ирина Гехт.

Каждый случай гибели ребенка анализируют в органах социальной защиты, а также в полиции. Это позволило выделить пять ситуаций, которые могут подтолкнуть ребенка к фатальному шагу.

В семье нарушены детско-родительские взаимоотношения, особенно когда к детям предъявляются завышенные требования.Кто-то из взрослых в семье длительно употребляет алкогольные напитки.

Буллинг в школе, который часто подогревается в соцсетях.Особенности развития психоэмоциальной сферы ребенка, органические поражения ЦНС.

Также встречается несуицидальное самоповреждающее поведение (в 2022 году — 21 такая попытка).

«На детей наваливается тяжелая ноша ответственности и обязательств перед социумом. Да, в школах внедряются различные виды психологической помощи, проводятся супервизии, открываются телефонные службы поддержки. Но очень важно, чтобы дети не только знали об этих возможностях, но и обращались за помощью»,

— пишет Ирина Гехт.

И просит взрослых внимательнее относиться к детям, чтобы те чувствовали опору в родной семье, а также уважение к себе — в семьи и в школе.