Ирина Гехт вспомнила, как дала первый звонок в школе

Первый вице‑губернатор пожелала детям хороших наставников и друзей

В День знаний, 1 сентября, многие ученики направляются в школу вместе со своими родителями. У взрослых в этот праздничный день возникают воспоминания о том, как они пошли в первый класс. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в своем телеграм-канале поделилась с подписчиками своими воспоминаниями о 1 Сентября. По ее словам, в детском саду ей хотелось как можно скорее распрощаться с сончасом и отправиться на торжественную линейку.

«Воспоминания от первой встречи со школой остались самые теплые. Я была в классе самая маленькая, поэтому мне доверили ответственное дело — дать первый звонок. Счастью не было предела! А потом началась школьная жизнь: чуткие педагоги, ежеутренние витаминки от медиков, физкультминутки на уроках, конкурсы, фестивали…» — отметила первый вице-губернатор.

Ирина Гехт пожелала каждому ученику взять самое интересное из школьных будней, найти хороших наставников и друзей. Родителям же — побольше терпения, ведь спокойствие и конструктивный настрой помогают ребенку обрести уверенность в себе.