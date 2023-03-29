Ирина Гехт: в Челябинской области родители стали чаще переводить детей на семейное обучение

За последние пять лет число таких учеников выросло в 4,4 раза

Вместо школы — домашние стены: в нашем регионе в 2022 году 4196 детей перешли на формат семейного образования. В 2017 году таких ребят было 1641. Этими данными в своем телеграм-канале поделилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам чиновницы, основная часть детей — 2645 человек — ушла на семейное обучение из-за проблем со здоровьем.

«Если смотреть на то, сколько здоровых детей перешло на семейное образование, то тут видим рост в 4,4 раза — с 353 ребят в 2017 году до 1551 — в 2022 году. И хотя в целом количество обучающихся дома ребят — это всего 0,97% от общего числа школьников региона, тенденция к росту очевидна», — поясняет Ирина Гехт.

Также среди причин ухода на семейный формат освоения школьной программы значатся сложные отношения с одноклассниками и педагогами, частые переезды семьи, идеологические и религиозные взгляды родителей, нехватка времени на посещение образовательных учреждений из-за профессиональных занятий спортом, танцами, музыкой и так далее.

Первый замгубернатора призвала родителей взвешенно отнестись к такому выбору, поскольку далеко не всем подходит семейное обучение.

«В некоторых ситуациях ребенку действительно может быть лучше дома, и я знаю такие примеры среди своих знакомых. С другой стороны, в школе ученик может получить те сценарии в части социальной адаптации, которых в домашних условиях быть не может. Не случайно даже детей с инвалидностью сегодня стараются все-таки максимально интегрировать в школьную жизнь. Поэтому призываю родителей как можно тщательнее изучить вопрос и посоветоваться со школьным психологом, прежде чем принять решение. Социальные навыки для учеников имеют не меньшее, а порой и большее значение, чем набор теоретических знаний», — уточнила Ирина Гехт.

Напомним, что при семейной форме обучения родители сами берут на себя ответственность за образование ребенка, нанимают репетиторов или занимаются с учеником сами. При этом дети не освобождаются от написания контрольных работ, сочинений и сдачи экзаменов.