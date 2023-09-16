Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала крестной новорожденной дочери семьи Беловых. Напомним, минувшим летом челябинцы получили орден «Родительская слава». О важном событии в судьбе маленькой девочки политик сама рассказала в личном телеграм-канале.
«Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи. Многодетность — это настоящий подвиг в наше время. Благодарю семью за доверие и возможность разделить с ними этот важный момент. Пусть Дашенька растет счастливой. Уверена, в дружной и любящей семье так и будет», — пишет Ирина Гехт.
Вместе с Дашей, которая родилась в июле, семья Беловых воспитывает восемь детей.
Мстислав и Екатерина Беловы в начале июня по указу президента Владимира Путина были награждены орденом «Родительская слава».
В конце июля с рождением дочери Даши Беловых поздравил президент России Владимир Путин.
А до этого многодетной семье подарили новую машину.