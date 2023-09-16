Ирина Гехт стала крестной восьмого ребенка семьи Беловых из Челябинска

Родители крохи награждены орденом «Родительская слава»

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала крестной новорожденной дочери семьи Беловых. Напомним, минувшим летом челябинцы получили орден «Родительская слава». О важном событии в судьбе маленькой девочки политик сама рассказала в личном телеграм-канале.

«Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи. Многодетность — это настоящий подвиг в наше время. Благодарю семью за доверие и возможность разделить с ними этот важный момент. Пусть Дашенька растет счастливой. Уверена, в дружной и любящей семье так и будет», — пишет Ирина Гехт.

Вместе с Дашей, которая родилась в июле, семья Беловых воспитывает восемь детей.

Мстислав и Екатерина Беловы в начале июня по указу президента Владимира Путина были награждены орденом «Родительская слава».



В конце июля с рождением дочери Даши Беловых поздравил президент России Владимир Путин.

А до этого многодетной семье подарили новую машину.