Ирина Гехт: разделение в политике по гендеру — изживший себя стереотип

Первый вице-губернатор считает, что женщины давно доказали свою состоятельность в этой сфере

Первый заместитель главы региона Ирина Гехт спросила у своих подписчиков в телеграм-канале, достаточно ли женщины участвуют в российской политике. Опрос проводится после обсуждения Национальной стратегии в интересах женщин на 2023—2030 годы, в котором приняли участницы «Женского движения „Единой России“». Южноуральской делегации этого движения предстоит 20 марта отправиться на всероссийский форум, посвященный этому вопросу.

«Одна из ключевых тем форума — повышение роли женщины в общественно-политической жизни. Есть прекрасная инициатива по созданию школ по подготовке женщин-депутатов. Идея совершенно правильная: в нашем регионе, например, в поселковых депутатских списках — порядка 1400 женщин. Это немало!» — отмечает Ирина Гехт.

Тем не менее, по словам чиновницы, на других уровнях доля женщин-политиков стремится к нулю, причем это касается и областного Законодательного собрания. Первый замгубернатора считает, что они превращаются в «невидимок» из-за ограниченности ресурса, поэтому партийцам, по ее мнению, нужно активнее работать именно с кандидатами-женщинами. Например, в российском парламенте работают всего 16% женщин, хотя на местах прекрасная половина человечества уже давно доказала, что может успешно справляться с задачами.

«На мой взгляд, гендерное разделение в политике — уже давно изживший себя стереотип. Либо человек готов развиваться в этой сфере как профессионал, либо у него есть шанс попробовать себя в другом деле», — резюмировала первый вице-губернатор.

Челябинскую область на предстоящем всероссийском форуме представят четыре человека: первый замгубернатора Ирина Гехт в качестве регионального координатора партийного проекта «Женское движение „Единой России“», председатель общественного совета партпроекта и руководители местных отделений движения из Челябинска и Красноармейского района.

Кстати, южноуральские женщины ярко проявляют себя не только в политической сфере. Они много работают в волонтерском движении: например, участницы организации «Шьем нашим» создают вещи, необходимые для военных на передовой. В конце февраля Ирина Гехт сама поработала за швейной машинкой и призвала всех жителей региона помогать бойцам СВО.