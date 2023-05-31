Ирина Гехт рассказала, зачем пенсионерам получать новое образование

По ее мнению, это помогает поддерживать физическое и ментальное здоровье

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уверена: обучение людей пенсионного возраста в вузах и на различных образовательных курсах позволит поддержать их здоровье. Политик также рассказала, что подобная практика активно применяется за рубежом. В нашем регионе интерес к новым знаниям со стороны «серебряного поколения» тоже есть.

Чиновница напомнила, что цель обучения пенсионеров не в том, чтобы его трудоустроить.

«Речь идет о важной миссии со стороны общества — дать возможность пожилым людям под другим углом взглянуть на свою жизнь и свои возможности, освежить социальные связи, расширить круг общения. Ведь, как мы все прекрасно знаем, отсутствие всего этого печальным образом сказывается и на физическом, и на ментальном здоровье. В вашем окружении наверняка тоже есть примеры, когда человек выходил на пенсию и очень скоро оказывался в изоляции, погружался в угнетенное состояние, не знал, где найти применение своим силам», — пояснила она.

Ирина Гехт также приводит цифры: в Челябинской области на очной форме обучается 543 человека старше 40 лет, на заочной — 3057 человек, на очно-заочной — 322 человека. Поступать в вуз люди пенсионного возраста уже стесняются. Но востребованность в различных обучающих программах есть, особенно в малых городах и в сельских территориях.

В качестве примера первый вице-губернатор привела историю с обучением в регионе помощников фельдшеров. В начале года в группе учениц было немало женщин старшего возраста. Одной из них стала 64-летняя пенсионерка, которая после обучения начала работать в селе Березняки Троицкого района.

«Когда человек чувствует себя нужным, ему некогда унывать и болеть. Его внимание фокусируется на новом опыте и новых людях. И мне видится, что в этом кроется один из секретов активного долголетия», — резюмировала чиновница.