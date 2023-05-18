Ирина Гехт рассказала о защите детей в Челябинской области

Регион сверил планы со Стратегией безопасности, утвержденной Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин утвердил комплексную Стратегию безопасности детей до 2030 года. Документ определяет основные угрозы, а также задачи по их устранению. По некоторым показателям наша область уже сегодня показывает достойные результаты, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Уже который год мы фиксируем низкий уровень по младенческой смертности. В 2022 году показатель составил 4,3 на тысячу родившихся живыми детей (по России — 4,5). Кроме того, мы сохраняем все меры поддержки семей и детей: было введено региональное пособие на второго ребенка, регулярно индексируется маткапитал, расширяются возможности его использования»,

— пишет Ирина Гехт.

На Южном Урале развивается «Почта Доверия», растет штат детских психологов. Расширяются возможности образования.

«Недавно мы ввели профильные обучающие смены для детей, находящихся на учете в правоохранительных органах. Большинство ребят после таких смен снимаются с учета и не повторяют правонарушений»,

— пишет Ирина Гехт.

Работа в рамках Стратегии будет продолжаться и дальше.