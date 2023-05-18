«Уже который год мы фиксируем низкий уровень по младенческой смертности. В 2022 году показатель составил 4,3 на тысячу родившихся живыми детей (по России — 4,5). Кроме того, мы сохраняем все меры поддержки семей и детей: было введено региональное пособие на второго ребенка, регулярно индексируется маткапитал, расширяются возможности его использования», — пишет Ирина Гехт.
На Южном Урале развивается «Почта Доверия», растет штат детских психологов. Расширяются возможности образования.
«Недавно мы ввели профильные обучающие смены для детей, находящихся на учете в правоохранительных органах. Большинство ребят после таких смен снимаются с учета и не повторяют правонарушений», — пишет Ирина Гехт.
Работа в рамках Стратегии будет продолжаться и дальше.