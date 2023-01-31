Ирина Гехт напомнила южноуральцам об экопривычке сортировать отходы

Первый вице-губернатор отметила такой важность

Экологические привычки, в том числе сортировка бытовых отходов, должны воспитываться с детства. Об этом в своем телеграм-канале написала первый вице-губернатор Ирина Гехт, которая поделилась со своими подписчиками историей из жизни. По ее словам, в студенческие годы она брала пример ответственного отношения к мусору со своих бабушки и дедушки. Бумагу, стекло и металл они сортировали дома, а затем отправляли в пункты приема.

«Дедушка пережил войну и трудовую армию, он приучил меня очень бережно относиться к еде и вторсырью. Сам он всегда что-то приспосабливал для сада, мастерил кормушки для птиц, чтобы отходы шли в дело. Годы прошли, а привычка сортировать отходы у меня осталась», — рассказала первый вице-губернатор.

Раньше, по словам Ирины Гехт, сдача макулатуры была целым соревнованием. Ребята со сданных в пункт приема молочных бутылок могли получить карманные деньги, которых хватило бы даже на томатное мороженое. Теперь во многих южноуральских школах стоят ящики для сбора пластиковых крышек или батареек, а в некоторых детсадах до сих пор собирают макулатуру. Эту практику необходимо активнее возрождать в образовательных организациях.

В среднем, как отмечает первый вице-губернатор, один россиянин выбрасывает до 500 кг отходов в год, причем 60—80% этого мусора может быть переработано. Сейчас очень важно пользоваться возможностями сортировки, чтобы сохранить природу. Например, в Челябинске волонтеры могут рассказать о правильной утилизации пластика, бумаги и другого мусора. К тому же во дворах повсеместно появляются желтые контейнеры, которые облегчают раздельный сбор отходов.

Напомним, на прямой линии губернатор Алексей Текслер заявил, что к 2026 году Челябинская область должна полностью перейти на раздельный сбор мусора. В Челябинске недавно установили восемьсот желтых контейнеров, куда жильцы домов могут выбрасывать вторсырье. Всего в этом году в нашем регионе намерены установить более четырех тысяч таких контейнеров. Кстати, сортировка отходов может принести практическую пользу: участники экологической акции сдали вторсырье на 350 тысяч рублей, которые перечислили в фонд помощи жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.