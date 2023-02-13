Ирина Гехт рассказала о создании психологической службы Южного Урала

Один из шагов – обучение педагогов-психологов образовательных учреждений региона

В Миассе педагоги-психологи Челябинской области прошли трехдневный интенсив. С ними работали эксперты из Екатеринбурга и Челябинска. Кроме этого участники разработали стратегию развития психологической службы Южного Урала. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На лекциях, мастер-классах, трансформационных играх и в арт-студии психологи изучали техники экспресс-консультирования подростков, обсуждали пилотный проект "Почта доверия", прорабатывали стратегию развития службы.

«Сегодня в образовательных учреждениях как никогда востребована работа психолога. Такой специалист нужен, в первую очередь, ребенку, который сталкивается с непониманием в школе, одиночеством, давлением со стороны внешнего мира. Но не меньше поддержка психолога нужна педагогам, особенно в качестве супервизии», — уточнила первый замгубернатора.

Она также добавила, что в психологической службе Южного Урала увеличили штат психологов. Они будут консультировать специалистов на территории всего региона, обучать их новым методам взаимодействия с детьми и подростками.

«Постараемся сделать все, чтобы как можно больше детей в Челябинской области могли разобрать свои запросы вместе с грамотным специалистом», — подчеркнула Ирина Гехт.