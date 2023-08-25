Ирина Гехт рассказала о практиках по реабилитации детей-инвалидов

Специалисты используют даже колокольный звон и пескографию

В Челябинской области ежегодно помощь получают более 4 тысяч детей-инвалидов и их родителей. Услуги оказываются комплексно в учреждениях социальной защиты. Среди практик по реабилитации — колокольный звон, пескография, плавание, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

«В Челябинской области накоплен впечатляющий опыт. Некоторые практики кажутся удивительными, но родители отмечают их эффективность. К примеру, в программу реабилитации по показаниям включаются занятия в бассейне, терапия с использованием колокольного звона, пескография на стекле, арт-терапия, занятия с использованием мультимедийных и интерактивных комплексов и многое другое»,— отмечает Ирина Гехт.

Реабилитационные центры в Челябинске и Магнитогорске оказывают раннюю помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно специалисты поддерживают 260 малышей в возрасте до трех лет. При семейных многофункциональных центрах с 2022 года есть отделения для семей с особенными детьми. Услуга «стационар на дому» доступна жителям Коркино и Верхнего Уфалея. Востребованы и группы кратковременного ухода — за последние полгода специалисты присмотрели за 200 детьми.

«Наша ключевая задача — помочь детям с ОВЗ в меру возможностей интегрироваться в привычную большинству людей жизнь. Хорошим подспорьем становятся специальные обучающие программы для родителей, пункты проката реабилитационного оборудования, тренировочные комнаты по формированию социально-бытовых навыков. Если потребуется, специалисты готовы проконсультировать родителей дистанционно: в первом полугодии 2023 года такую помощь оказали 846 родителям»,— подчеркивает Ирина Гехт.

Отметим, что в Челябинской области компенсируют расходы на оплату реабилитации детей-инвалидов. Сумма — 100 тысяч рублей. С начала 2023 года выдали уже 840 сертификатов на оплату услуг. Компенсацию расходов получила 101 семья. Родители обычно выбирают социально-психологические и социально-педагогические услуги, а также массаж.