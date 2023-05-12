«У нас не самый злоупотребляющий алкоголем регион страны. Но и далеко не самый трезвый. В первом квартале 2023 года количество пациентов с алкогольной патологией в нашем регионе составило 23 318 человек, рост на 0,9% к тому же периоду прошлого года», — замечает политик.
И уточняет, что в их числе:
— 1682 человека имеют алкогольные психозы;
— 20 387 человек имеют диагноз «алкоголизм»;
— 1249 человек испытывают пагубное влияние алкоголя.
По первичной заболеваемости алкогольной патологией в Челябинской области в первом квартале 2023 года выявлен 521 человек.
Ирина Гехт отмечает, что Минздрав РФ предложил ввести ограничения на продажу крепких напитков, в том числе полный запрет на покупку алкоголя лицами младше 21 года.
«В одной из зарубежных командировок мне рассказали, как боролись с алкоголизмом населения в Исландии. Помимо системы запретов на продажу алкоголя в определенные дни и часы, там активно развивали спортивную инфраструктуру — и получили положительный эффект. Наш регион сейчас на том же пути: активно строятся новые ФОКи, бассейны, спортивные площадки под открытым небом. Все это влияет на снижение алкоголизации населения, а главное — формирует совсем иную культуру и образ жизни у подростков и взрослых людей», — пишет Ирина Гехт.
Как формируется алкогольная зависимость, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Кроме того, мы рассказывали о том, кто такой «действующий алкоголик».