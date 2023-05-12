Ирина Гехт рассказала о масштабах алкоголизма на Южном Урале

И о том, как область борется с пагубным пристрастием отдельных жителей

В 2022 году розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола составили 6,45 при плановом значении 6,22. В Челябинской области показатель равен 6,51 за тот же период, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«У нас не самый злоупотребляющий алкоголем регион страны. Но и далеко не самый трезвый. В первом квартале 2023 года количество пациентов с алкогольной патологией в нашем регионе составило 23 318 человек, рост на 0,9% к тому же периоду прошлого года»,

— замечает политик.

И уточняет, что в их числе:

— 1682 человека имеют алкогольные психозы;

— 20 387 человек имеют диагноз «алкоголизм»;

— 1249 человек испытывают пагубное влияние алкоголя.

По первичной заболеваемости алкогольной патологией в Челябинской области в первом квартале 2023 года выявлен 521 человек.

Ирина Гехт отмечает, что Минздрав РФ предложил ввести ограничения на продажу крепких напитков, в том числе полный запрет на покупку алкоголя лицами младше 21 года.

«В одной из зарубежных командировок мне рассказали, как боролись с алкоголизмом населения в Исландии. Помимо системы запретов на продажу алкоголя в определенные дни и часы, там активно развивали спортивную инфраструктуру — и получили положительный эффект. Наш регион сейчас на том же пути: активно строятся новые ФОКи, бассейны, спортивные площадки под открытым небом. Все это влияет на снижение алкоголизации населения, а главное — формирует совсем иную культуру и образ жизни у подростков и взрослых людей»,

— пишет Ирина Гехт.