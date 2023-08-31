Ирина Гехт рассказала, как студенты ссузов совмещают учебу с работой по специальности

Колледжи и техникумы вводят новые механизмы взаимодействия с предприятиями

Поступление в ссуз после девятого класса — тренд, который набирает на Южном Урале обороты. С 2001 по 2023 годы число таких школьников увеличилось с 67 до 72% от общего числа девятиклассников. В своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт привела примеры, как образовательные организации помогают студентам совмещать учебу с работой.

В рамках программы «Профессионалитет» колледжи и техникумы договариваются с предприятиями-работодателями о специальных условиях для учащихся.

«Так, в Челябинском радиотехническом техникуме внедрили перевод студентов одной из специальностей на индивидуальный учебный план. 51 студент прошел производственную практику с официальным трудоустройством на ПАО „Электромашина“, а затем продолжил работу на предприятии, осваивая учебные предметы дистанционно», — уточняет Ирина Гехт.

В Миасском машиностроительном колледже и в сетевых образовательных организациях (ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики») около 300 студентов-очников после практики устроились на работу в АО «АЗ «УРАЛ». Трудовую деятельность они продолжают во вторую смену либо на полный или же неполный рабочий день.

Еще один пример — Челябинский государственный колледж «Рост», где студенты одной из специальностей учились и работали по смежной профессии на «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Учащимся организовали дополнительное обучение на рабочем месте.

«Эти изменения идут на пользу всем участникам образовательного процесса, ведь уже в первые годы учебы молодежь получает прикладные навыки, которые так ценят работодатели», — заключила вице-губернатор.