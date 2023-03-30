Ирина Гехт рассказала, как сделать выгул собак более цивилизованным и безопасным для окружающих

Первая вице-губернатор региона поделилась личным опытом в своем Телеграм-канале

С наступлением весны улицы и дворы Челябинска оказались в неприглядном состоянии. И немалый «вклад» в это внесли собаководы, которые не считают нужным убирать за своими питомцами. Своими наблюдениями в Телеграм-канале поделилась первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Мне прекрасно знакомы все нюансы собаководства. В нашей семье живут две собаки, и хотя они весьма миниатюрные в силу своей породы, мы, конечно, во время прогулок убираем за ними. Для нас это обычное и естественное дело, часть ухода за любимыми питомцами. Тут речь даже не только о чистоте наших улиц и ботинок. Экскременты любой собаки содержат вирусы и бактерии, опасные для других животных и человека. От некоторых болезней есть прививки, но не все добросовестно следят за вакцинацией», — рассказала она.

Чиновница также отметила, что инфраструктура для владельцев животных в городах России еще не сформировалась. Нужны площадки для выгула питомцев, которые бы регулярно обслуживались и дезинфицировались. Также необходимы специальные урны и биоразлагаемые гигиенические пакеты для экскрементов. Ирина Гехт указывает и на то, что создание внешних условий вовсе не гарантирует моментальное устранение известных собаководам проблем.

«Наша управляющая компания, например, давно разместила во дворе специальный ящичек с бесплатными гигиеническими пакетами для отходов. Но ими мало кто пользуется... Вектор к любым переменам задают сами жители. Как только есть активный запрос от людей, ситуация меняется. И мне очень хочется, чтобы цивилизованный и безопасный выгул стал привычным делом для всех собаководов и их питомцев», — добавила она.

В завершение поста первая замгубернатора напомнила о скором старте субботников. Она призвала жителей поддержать эту весеннюю традицию и активно подключиться к делу.