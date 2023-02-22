Ирина Гехт рассказала, как простые челябинцы меняют мир

И призвала земляков участвовать в конкурсе губернаторских грантов

НКО и жители Челябинской области могут получить грант губернатора на реализацию своих общественных инициатив. Об этом 22 февраля в личном телеграм-канале напомнила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Люди нередко предлагают хорошие инициативы. Но порой им не хватает понимания, как претворить идею в жизнь, с чего начать, где искать ресурсы. Хочу напомнить, что в последние годы в России динамично развивается система грантовой поддержки социально значимых проектов»,

— пишет Ирина Гехт.

В Челябинской области получить грант губернатора сегодня могут не только общественные организации, но и частные лица. В 2022 году среди получателей областных грантов даже были 16 школьников.

На средства грантов южноуральцы проводят творческие фестивали и конкурсы, создают образовательные проекты для семей, безвозмездно консультируют население по правовым вопросам, помогают детям из малообеспеченных семей бесплатно заниматься в спортивных секциях, организуют досуг для пенсионеров, ведут проекты по сохранению здоровья, заботятся о взрослых и детях с ограниченными возможностями здоровья.

«Надеюсь, в последующих грантовых конкурсах мы увидим новые и полезные для людей идеи. Призываю всех желающих подключаться к делу»,

— обратилась к челябинцам Ирина Гехт.

Ранее Ирина Гехт рассказала в личном телеграм-канале о летней оздоровительной кампании для детей.