Ирина Гехт рассказала, как повысить интерес детей к инженерному делу

Повышать престиж профессии будут с детского сада

Вовлекать детей в проектную деятельность и техническое творчество в Челябинской области будут на всех этапах обучения — от детского сада до вуза и последующих стажировок на рабочем месте. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Первые шаги к профессии дети начинают делать еще в детском саду. В рамках программы «Детский сад — маршруты развития» ребята знакомятся с разными профессиями.

Политик напомнила, что губернатор региона Алексей Текслер анонсировал на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания создание инженерных классов. Первые десять классов будут открыты в Магнитогорске, Челябинске, Миассе, Сатке, а также в Сосновском районе. Постепенно их количество вырастет и позволит охватывать до 5 тысяч детей в год.

«Дети будут обучаться по программам вузов-участников челябинского межуниверситетского кампуса, а со следующего года набор в эти классы будет проходить на конкурсной основе», — добавила Ирина Гехт.

Также в школах с нынешнего года введут обязательный классный час «Моя Россия — мои горизонты». Учащиеся 6-11 классов смогут пройти профориентационные пробы, чтобы определиться с дальнейшим вектором обучения. Проектную инженерную деятельность поддержат и в дополнительном образовании — количество «Кванториумов», «IT-Кубов» и других технических секций тоже вырастет. Это позволит вовлечь в работу не менее 10 тысяч школьников в год.

«Не секрет, что число выпускников, выбирающих физику и математику для сдачи на ЕГЭ, в нашем регионе снижается. Но шаг за шагом мы будем менять эту тенденцию, будем работать не только с детьми, но и с преподавателями. Формируя своего рода профессиональный этнос, можно существенно поднять престиж инженерных специальностей», — подытожила вице-губернатор.