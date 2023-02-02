Ирина Гехт рассказала о новой должности врача-стажера

И как сегодня в здравоохранение Челябинской области привлекают молодых медиков

До 15 июля в России появится новая должность — врач-стажер. Это еще одна мера борьбы в дефицитом медицинских кадров. Как эту проблему решают в Челябинской области, в собственном телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По словам политика, проблема кадров довольно остро стоит в первичном звене. Должность врача-стажера позволит ординаторам нарабатывать практику по специальности уже со второго года обучения и закрепиться за медицинской организацией.

«Молодых специалистов надо поддерживать, и возможности для этого у нас есть»,

— замечает Ирина Гехт.

Так, в 2022 году внесены изменения в программу «Земский фельдшер». Теперь начинающие медики, участвующие в программе, могут после учебы возвращаться в свои населенные пункты.

Также ведется сопровождение молодых докторов, закончивших ординатуру и уехавших в другие населенные пункты области. Им дают наставников, а также предоставляют приоритетное право стажировки. В 2022 году на стажировке в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве побывали пятеро молодых педиатров. Они прослушали лекции «титанов» здравоохранения и педиатрии, познакомились с новыми методиками в диагностике и лечении детей с редкими патологиями.

«Очевидно, что эта практика стала ценной для наших педиатров, будем развивать это направление»,

— пообещала Ирина Гехт.