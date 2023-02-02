По словам политика, проблема кадров довольно остро стоит в первичном звене. Должность врача-стажера позволит ординаторам нарабатывать практику по специальности уже со второго года обучения и закрепиться за медицинской организацией.
«Молодых специалистов надо поддерживать, и возможности для этого у нас есть», — замечает Ирина Гехт.
Так, в 2022 году внесены изменения в программу «Земский фельдшер». Теперь начинающие медики, участвующие в программе, могут после учебы возвращаться в свои населенные пункты.
Также ведется сопровождение молодых докторов, закончивших ординатуру и уехавших в другие населенные пункты области. Им дают наставников, а также предоставляют приоритетное право стажировки. В 2022 году на стажировке в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве побывали пятеро молодых педиатров. Они прослушали лекции «титанов» здравоохранения и педиатрии, познакомились с новыми методиками в диагностике и лечении детей с редкими патологиями.
«Очевидно, что эта практика стала ценной для наших педиатров, будем развивать это направление», — пообещала Ирина Гехт.
Ранее мы писали, что детская поликлиника Южноуральска получила стоматологическую установку. Новую технику уже применяют в работе с маленькими пациентами.