Ирина Гехт прокомментировала слова вице-премьера о тяжелой ковидной ситуации в Челябинской области

В регионе не стали отказываться от оказание плановой медицинской помощи в пользу коронавирусной

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала слова вице-премьера правительства Татьяны Голиковой о ситуации с коронавирусом в Челябинской области. Сегодня на совещании с президентом Владимиром Путиным Голикова упомянула Челябинскую область в числе регионов с плотным коечным фондом и низким процентом вакцинированных. По словам Ирины Гехт, на Южном Урале на сегодняшний день для лечение ковидных пациентов развернуты 8 723 койки вместе с базами долечивания. На фоне других территорий, где останавливается оказание плановой медицинской помощи, в Челябинской области продолжается диспансеризация и лечение в стационаре. Ирина Гехт пояснила, что у области есть резерв госпитальных баз, которые в случае необходимости будут в течение полутора дней развернуты для лечения ковидных пациентов.

«Для нас очень важен сегодня баланс оказания как помощи ковидным пациентам, так и сохранение плановой медицинской помощи. Исходя из этого заполняемость коечного фонда высокая. Мы не ограничиваем в территориях оказание плановой медицинской помощи, в том числе возможность прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации переболевших ковидом. Это очень важно, потому что отдаленные последствия могут привести к рискам осложнения болезни системы кровообращения, онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной системы, поэтому сегодня все поликлиники, районные больницы работают в режиме оказания плановой медицинской помощи», — прокомментировала она.

По степени распространения инфекции — Южный Урал находится на уровне ниже среднероссийских. Единственным низким показателем остается уровень вакцинации.

«Введение обязательной вакцинации как раз было обусловлено этим фактором. Сегодня мы фиксируем ежедневный рост вакцинированных граждан и, если до введения обязательной вакцинации среднесуточные темпы у нас составляли 2,5 и 3 тысячи человек в сутки, то за сегодня у нас новый рекорд — это 12 тысяч вакцинированных», — пояснила первый заместитель губернатора.

Ирина Гехт пояснила также ситуацию с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, это решение сегодня принял президент Владимир Путин.

«Я думаю, что завтра будут приняты соответствующие распорядительные документы правительства и губернатора. Алексей Леонидович озвучит те решения, которые будут приняты, и они облегчат жизни вакцинированных граждан и сделают сложнее жизнь невакцинированных. Это совершенно правильно, потому что об этом сегодня сказал Президент, — единственный способ остановить течение заболевания, остановить мутацию вируса только вакцинация», — пояснила она.

Ирина Гехт напомнила, что в области расширили количество круглосуточных пунктов вакцинации. Круглосуточные пункты открыты во многих поликлиниках. Все торгово-развлекательные комплексы возобновили работу по вакцинации граждан. Ирина Альфредовна также пояснила, что вакцины в регионе достаточно, это порядка 400 тыс. доз, включая порядка 60 тыс. из них «Спутник Лайт», чуть больше 20 тыс. — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Основная масса — это „Спутник V“, которым мы вакцинируем и рекомендуем вакцинироваться, потому что эффективность его достаточно высока. Мы это видим и по повторным заражениям, заболеваемости. Самый низкий показатель нам показывает „Спутник V“ на сегодняшний день. У нас сегодня есть возможность привиться для иностранных граждан на базе второй поликлиники и ВИЧ-центра, там есть вакцина, это осуществляется на платной основе», — пояснила Ирина Гехт.

Напомним, сегодня, 20 октября президент Владимир Путин объявил нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.