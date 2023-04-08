Ирина Гехт призвала южноуральцев проверить свою грамотность на Тотальном диктанте

Первый замгубернатора Челябинской области отметила, что знание языка своей страны — это хороший тон

Уже сегодня, 8 апреля, все желающие россияне напишут Тотальный диктант. В Челябинске организовано 26 площадок. На одной из них читать текст для горожан будет вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Перед началом мероприятия политик порассуждала в своем телеграм-канале о том, как важно быть грамотным человеком.

«Недавно услышала анекдотичную историю, когда в мобильной переписке мужчина говорит женщине, что ей, кажется, больше 40 лет. На ее вопрос, как он это понял, мужчина прямо ответил: „Пишешь без ошибок: чувствуется советская школа“. Ситуация и комичная, и одновременно тревожная»,— написала Ирина Гехт.

По ее словам, человек должен знать язык своей страны, уметь грамотно излагать свои мысли на бумаге или в переписке, поскольку это базовая необходимость и хороший тон. Но с годами правила могут забываться, и проверить, что необходимо «подтянуть», можно с помощью Тотального диктанта.

«Люди любого возраста получают шанс проверить себя, а если располагают временем, то можно пройти перед диктантом бесплатные подготовительные курсы, освежить знания»,— написала Ирина Гехт.

В этом году участникам мероприятия прочитают текст современного писателя из Владивостока Василия Авченко о русском путешественнике, первооткрывателе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Кстати, на всех площадках будет организован сбор батареек и крышечек, а оставшиеся бланки переработают.