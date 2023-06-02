Ирина Гехт пригласила южноуральцев на экскурсию в старейшую аптеку региона

Челябинской аптеке № 1 на днях исполняется 120 лет

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале предложила жителям региона при случае заглянуть в аптеку № 1. Она находится на челябинской Кировке. 5 июня аптека отмечает круглую дату — 120 лет. К этому событию здесь не только обновили экспозицию, но и готовят экскурсионную программу.

Ирина Гехт напомнила, что здание аптеки-музея признано памятником истории и культуры. Его построил провизор Яков Соломонович Плонский. В аптеке продавались не только лекарства, но и косметика для городских модниц.

«В 1919 году дом с аптекой национализировали. Плонский вместе с семьей примкнул к отступающей армии Колчака и уехал в Новосибирск. В 1920 году Яков Соломонович вернулся в Челябинск и еще 10 лет работал заведующим своей бывшей аптекой. Это уникальный случай в истории и, наверное, единственный, так как после революции действовал строгий запрет на работу в своих бывших аптеках. Но Яков Плонский был настолько уважаем и любим и властями, и населением города, что ему позволили руководить аптекой уже в советское время», — вспоминает историю аптеки политик.

Сегодня наследие Якова Плонского — это не только аптека, но и уникальный музей. Здесь полностью воспроизведены аптекарские шкафы конца XIX века, наполненные подлинными экспонатами, в том числе, дореволюционной аптекарской посудой.

«Коллеги готовят экскурсионную программу, а с сентября планируют проводить открытые уроки для школьников. Очень рекомендую к посещению: узнаете много интересного», — предложила Ирина Гехт.

Подробный репортаж, посвященный старейшей аптеке Челябинской области, читайте в понедельник, 5 июня, на сайте ИА «Первое областное».