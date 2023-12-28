Ирина Гехт предупредила об опасности пришедшего на Южный Урал гонконгского гриппа

Болезнь может проявить себя в течение суток после заражения

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала земляков соблюдать меры предосторожности при посещении массовых мероприятий во время новогодних праздников. Поводом для беспокойства стало растущее число случаев гонконгского гриппа. В последние недели года он начал вытеснять ковид. Об этом политик сообщает сегодня, 28 декабря, в личном телеграм-канале.

«Пришедший к нам штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки. Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей и без должного лечения часто приводит к летальным исходам», — пишет Ирина Гехт.

Политик призывает не заниматься самолечением и обращаться к врачам сразу же при появлении характерных симптомов.