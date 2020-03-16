Ирина Гехт предостерегла челябинцев о непроверенной информации о коронавирусе

Первый заместитель губернатора выступила с официальным заявлением.

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В социальных сетях пользователи всё чаще пишут о том, что в Челябинской области есть случаи заболевания коронавирусом, просто власти региона скрывают от жителей правду во избежание паники. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что случаев заболевания в регионе нет.

«Официально заявляю, что ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано. Предпринимаются все необходимые профилактические меры. Те, кто пишет ложную информацию, надеюсь, даёт себе отчёт о последствиях подобных заявлений.Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность?»,— написала на свой странице Ирина Гехт.

И добавила, что никто не скрывал и не скрывает информацию о ситуации в регионе. А тем, кто пишет подобные комментарии, посоветовала направить свою энергию и знания на соблюдение профилактических мер.

Отметим, сообщения о якобы сотнях инфицированных коронавирусом в Челябинской области и о том, что «власти скрывают истинное положение дел» могут быть рассмотрены в контексте «закона о фейках». Для физических лиц — штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Паникерам на заметку.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в России достигло 63 человек: за последние сутки инфекцию «подхватили» три жителя Московской области и один из Тюменской области. Все они помещены в специальные боксы в инфекционные отделения местных больниц. По данным Роспотребнадзора, заболевшие посещали страны Евросоюза.