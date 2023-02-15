Ирина Гехт предложила проводить в школьных столовых дни открытых дверей

Школы готовы сотрудничать с семьями по запросу родителей

Школьные столовые Южного Урала могут проводить дни открытых дверей для родителей. Такое предложение в личном телеграм-канале 15 февраля озвучила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В некоторых регионах России есть такая практика: школа проводит день открытых дверей, когда родители могут прийти и попробовать блюда, которые едят их дети. Зачастую после такой дегустации выстраивается конструктивный диалог между взрослым и ребенком, у родителей появляется более полная картина того, чем и как кормят в школе»,

— пишет Ирина Гехт.

«Наши школы руководствуются принципом, что нужно накормить учеников полезно и вкусно. В 2020 году при переходе на бесплатное горячее питание мы одномоментно вложили в модернизацию столовых области порядка 300 миллионов рублей для 664 школ, в том числе для 104 малокомплектных. Закупили новое оборудование, отремонтировали помещения. Где-то дети раньше вообще ели за партами, потому что столовая не работала. Когда речь заходит о том, чтобы преобразить столовую, всегда призываем директоров школ быть в диалоге с детьми и родителями. Для современных учеников важны и эстетика, и эргономика пространства. Если ребята будут вовлечены в процесс, то отношение к совместному проекту у них будет совершенно другое. Их мнение тоже должно учитываться»,

— считает Ирина Гехт.

По словам политика, классы могут «аккредитовать» двух-трех мам, которые могут время от времени пробовать блюда из школьных столовых и делиться своим впечатлением от обедов в родительских чатах. Однако, чтобы такая практика установилась, нужна активность самих семей. Школы же уже готовы взаимодействовать с семьями по вопросам питания.