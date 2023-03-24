Ирина Гехт предложила проводить психологические консультации педагогам при профессиональном выгорании

Первый вице-губернатор Челябинской области прокомментировала случаи рукоприкладства учителей

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отреагировала на новости о рукоприкладстве педагогов в школах. Накануне стало известно о подобном инциденте в копейской школе. Ирина Гехт назвала случаи вопиющими. В своем телеграм-канале она рассказала, что поручила усилить работу школьных психологов, а для педагогов внедрить тестирование и супервизию при профессиональном выгорании.

Напомним, в копейской школе возбудили уголовное дело в отношении учителя истории за унижение ребенка. Неделей ранее случай рукоприкладства обнародовали в школе поселка Петропавловского Верхнеуральского района. Оба педагога покинули учебные заведения.

Ирина Гехт подчеркнула, что с каждым тревожным сигналом разбираются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В свою очередь, первый вице-губернатор поручила министерству образования Челябинской области усилить работу психологов в каждой школе.

Психологам и педагогам необходимо пообщаться с подростками, напомнить, что вокруг есть люди, которым можно довериться и обсудить наболевшее.

«Именно сейчас, в период нарастания потока негативной информации, важно обращать особое внимание на всех участников образовательного процесса. Детей могут тревожить разные ситуации, которыми они боятся делиться с родителями или друзьями. Психика ребят хрупка и уязвима, и поддержка должна приходить прежде всего от взрослых: учителей, психологов, наставников», — пояснила Ирина Гехт.

Также она предложила внедрять тестирование для преподавателей на предмет их психологических настроений, а также вводить супервизию при профессиональном выгорании. Речь идет о психологических тренингах и консультациях, наставничестве при решении профессиональных затруднений и проблем у педагогов.