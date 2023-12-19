Ирина Гехт предложила обсудить с подростками на уроках сериал «Слово пацана»

Первый заместитель губернатора Челябинской области поделилась впечатлениями о нашумевшей кинокартине

Ирина Гехт в своем телеграм-канале сегодня вечером предложила обсудить со школьниками нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Первый вице-губернатор считает, что на уроках «Разговоры о важном» можно рассказать детям о времени и нравах, которые транслируются в сериале.

Ирина Гехт считает: если не проговаривать с детьми то, что их заботит сейчас, можно получить неожиданные результаты. По словам вице-губернатора, она стала чаще слушать от коллег обращения по поводу сериала.

«Они говорят о том, что для ребят этот фильм стал некой мотивацией к объединению в группы. В одном из районов мальчишка на комиссии по делам несовершеннолетних взахлеб рассказывал о фильме. Оказалось, что ребенок мечтает поехать в один из городов нашей области и присоединиться к некоей группе, которая возникла на фоне выхода сериала в массы», — пояснила руководитель регионального соцблока.

Ирина Гехт поделилась: фильм напомнил ей о детстве, когда страшно было пройти по двору, существовали «авторитеты» в школе, и они диктовали свои правила.

«Показано время, когда в государстве перезакладывались ценности. Когда люди жили на сломе старых правил, не имея новых. Когда у родителей не было работы, а повсеместная алкоголизация приводила к тому, что было не до детей. Когда нечего было надеть, а на столе не было даже тех продуктов, которые для современных детей кажутся чем-то обычным»,

— делится она.

Ирина Гехт резюмирует, что фильм показал и примеры настоящей дружбы и верности слову, а также равнодушия со стороны взрослых. Чтобы последнего не повторялось, вице-губернатор предложила рассказывать на уроках «Разговоры о важном» каково на самом деле было жить в ту пору.

«Если мы будем со стороны наблюдать за тем, как дети смотрят подобные фильмы и делают свои выводы, то, на мой взгляд, есть риск увидеть совсем не тот эффект, который ожидали получить создатели фильма», — резюмирует она.