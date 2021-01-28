Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила о необходимости ввести лицензии для частных домов престарелых. Эту проблему чиновник подняла в четверг, 28 января, в своем «Инстаграме».
«По закону, деятельность частных домов не требует лицензирования, что фактически означает их бесконтрольность. Это часто приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению противопожарных и санитарных норм. Предоставление социальных услуг в негосударственных учреждениях для пожилых людей должно быть отрегулировано и подлежать лицензированию. Уверена, что лицензирование позволит обеспечить прозрачность работы домов престарелых и защитит стариков, порой находящихся в ужасных условиях проживания», — пишет Ирина Гехт.
Гехт замечает, что эту позицию профессионального сообщества уже довели до Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Также она поддержана на социальном форуме «Единой России».
Ранее стало известно, что под Челябинском приостановили работу частного пансионата для престарелых «Подсолнухи». В заведении нашли ряд существенных нарушений, в том числе эпидрежима — несколько постояльцев, болевших коронавирусом, не изолировали от других. В декабре 2020 года двое уроженцев Челябинской области погибли во время пожара в частном пансионате на территории Башкирии. А в ноябре 2019 года в самом Челябинске закрыли пансионат «Золотая осень», где постояльцев морили голодом.
Официально в России сейчас зарегистрированы 255 частных организаций, где проживают старики. Однако, по оценке Министерства труда, частные услуги оказывают не менее 1 4 00 домов престарелых.
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