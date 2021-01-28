Ирина Гехт потребовала лицензировать коммерческие приюты для стариков

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«По закону, деятельность частных домов не требует лицензирования, что фактически означает их бесконтрольность. Это часто приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению противопожарных и санитарных норм. Предоставление социальных услуг в негосударственных учреждениях для пожилых людей должно быть отрегулировано и подлежать лицензированию. Уверена, что лицензирование позволит обеспечить прозрачность работы домов престарелых и защитит стариков, порой находящихся в ужасных условиях проживания»,

— пишет Ирина Гехт.