Ирина Гехт посетила образовательные учреждения Снежинска

Большое впечатление на вице-губернатора произвел Снежинский физико-технический институт

Накануне, 28 апреля, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт побывала с рабочим визитом в Снежинске. Политик поздравила победителей регионального конкурса «Педагог года в дошкольном образовании-2023», обсудила с коллегами ход проекта «Новый Снежинск» и осмотрела несколько образовательных объектов, которые, как призналась Ирина Гехт в своем телеграм-канале, произвели на нее большое впечатление.

Так, первый замгубернатора региона побывала в санатории-профилактории РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина, услугами которого пользуются почти все жители Снежинска. По ее словам, в этом году санаторий оснастили современным оборудованием, и отдыхающие смогут получать качественную медицинскую помощь.

«Замечательный пример того, как можно сохранить объект здравоохранения с советских времен и на постоянной основе совершенствовать его»,— сказала Ирина Гехт.

Самые сильные эмоции у политика вызвал Снежинский физико-технический институт. Сейчас в филиале вуза «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“» работает большое количество перспективной молодежи, тогда как раньше возраст основного педагогического состава был более 70 лет.

«В образовательный процесс включены все: возможностями вуза пользуются даже школьники. Лаборатории оснащены потрясающим оборудованием и расходными материалами, доступ к ресурсам не ограничивается. У учащихся есть возможность прямо здесь пройти путь от идеи до создания опытного образца. Научная жизнь кипит, атмосфера такая, что уходить отсюда не хочется. Все звенья филиала включены в общую цепь задач. Это то, к чему должны стремиться и другие вузы нашего региона»,— подчеркнула замгубернатора Челябинской области.

Также Ирина Гехт напомнила, что в Снежинске в рамках проекта «Новый Снежинск» планируют создать кампус, который предусматривает строительство ряда объектов со всей необходимой инфраструктурой. Политик подчеркнула, что создание кампуса позволит кратно увеличить количество молодых исследователей, начиная со школьной скамьи, а затем удержать их в регионе.

«Такие специалисты — на вес золота, они будут востребованы на предприятиях Челябинской области. Кроме того, лучшие практики снежинского кампуса будут презентованы на базе челябинского межвузовского кампуса»,— уточнила Ирина Гехт.

Более подробно о формировании образовательного пространства читайте в нашем материале.