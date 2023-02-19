Ирина Гехт поддержала волонтерское движение «Шьем нашим»

Вице-губернатор Челябинской области предложила южноуральцам присоединиться к добровольческим объединениям, которые помогают бойцам СВО

Сегодня, 19 февраля, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт встретилась с волонтерами объединения «Шьем нашим», которые шьют вещи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. В своем телеграм-канале Ирина Гехт призвала неравнодушных южноуральцев помочь волонтерам.

«В этот воскресный день встретились с волонтерами объединения „Шьем нашим“. Помогали раскраивать вещи, упаковывали готовые изделия. Пока работали, заметила, как много разных людей приезжали сюда. Кто ткани привез, кто свечи. Встретили начальника нашего проектного управления Светлану Мишукову. Она печатает молитвы и вместе с шоколадкой упаковывает их для ребят»,— рассказала вице-губернатор Челябинской области.

Ирина Гехт подчеркнула, что объединению необходима помощь других волонтеров, при этом южноуральцам не нужны какие-то особые навыки, так как работы много и дело найдется для каждого.

Связаться с волонтерами объединения «Шьем нашим» заинтересованные жители региона смогут через их страницы в соцсетях.