Ирина Гехт ответила на вопросы о едином пособии на ребенка

Первый вице-губернатор разъяснила причины отказа заявителям

Более 66 тысяч заявлений подали жители Челябинской области на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в своем телеграм-канале рассказала, какие требования надо соблюсти, чтобы получить выплаты.

Ирина Гехт уточнила, что вопросов о новом пособии, которое появилось с 1 января 2023 года, поступает немало. В том числе люди просят разъяснить причины отказа в выплатах. По словам первого вице-губернатора, на сегодняшний день в Челябинской области жители подали 66 131 заявление на это пособие. Из них решений — 56 108, выплат — 30 332; остальные заявки либо находятся в обработке, либо получили отказ.

«Вместе со специалистами мы проанализировали ситуацию, и выяснилось, что чаще всего люди получают отказы в едином пособии по одной из четырех причин. Первая — это превышение среднедушевого дохода семьи. Вторая — это ситуации, когда семья заявителя владеет имуществом сверх установленной нормы. Третья распространенная причина отказа в пособии — в семье нет доходов от трудовой деятельности. И четвертая — когда совокупный размер единого пособия меньше совокупного размера ранее установленных мер соцподдержки», — рассказала Ирина Гехт.

Она напомнила, что пособие предоставляется после комплексной оценки нуждаемости. Учитываются такие параметры, как:

уровень дохода семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе (для Челябинской области это 13 730 рублей);

имущественный критерий не должен превышать установленных норм;

есть ли у трудоспособных граждан доходы, либо они отсутствуют по объективным причинам.

Ирина Гехт попросила заявителей внимательно относиться ко всем данным на этапе подачи заявления.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер призвал всех глав чаще рассказывать жителям о едином пособии. Ранее ИА «Первое областное» подробно разбиралось, кто может рассчитывать на пособие, а кому откажут.