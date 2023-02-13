Ирина Гехт оценила первый в Челябинске кадровый центр «Работа России»

Скоро так будут выглядеть все службы занятости населения

Центры занятости населения ждет кардинальный ребрендинг. Вместо унылых отделений, где шел прием безработных, в Челябинской области начали создавать современные кадровые центры «Работа России». Первый, небольшой, офис открыли в Еткуле. А в понедельник, 13 февраля, большой и просторный — в Ленинском районе Челябинска. На открытии побывали первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и журналисты ИА «Первое областное».

Кадровый центр «Работа России» на улице Гагарина, 40, будет принимать жителей двух районов Челябинска — Ленинского и Советского. Количество безработных за последние годы сократилось почти в десять раз, и содержать клиентские офисы в каждом районе сейчас расточительно.

«Челябинский центр занятости населения обслуживает три территории: Челябинск, Копейск и Сосновский район. В 2020-м году, когда была объявлена пандемия, у нас на учете стояли 39 тысяч безработных, а сейчас — 3 тысячи 700 человек. Уровень безработицы достиг исторического минимума. Безработных меньше, чем до пандемии. И сейчас мы можем спокойно заняться ребрендингом нашей службы. А это ведь не только ремонт, это новые технологии и обучение наших сотрудников», — говорит начальник городского Центра занятости населения Мария Никонова.

Первое, что бросается в глаза, — цветовое оформление офиса. Корпоративные цвета: синий, голубой и оранжевый. Все сотрудники в униформе. В помещениях — полноценный ремонт. При входе стоят электронные инфоматы: через них можно найти вакансию в любой точке России. Есть небольшая площадка для малышей. А пространство центра делится на функциональные зоны.

Например, посетителей со статусом «предпенсионер» принимают в более комфортабельном зале, где есть возможность присесть на диванчик и отдохнуть. Для незрячих людей на полу уложена тактильная плитка, которая ведет к сотруднику, отвечающему за работу с инвалидами. Для тех, кто хочет полностью поменять вектор своей карьеры, оборудован кабинет психолога, где можно пройти профессиональное тестирование. Также в кадровом центре есть кабинет для встречи с работодателями и небольшой конференц-зал.

«Мы хотим стать современной, понятной и узнаваемой службой. И, конечно, надеемся привлечь в эти стены молодых людей, выпускников, которые только начинают строить свою карьеру»,— замечает Мария Никонова.

Потенциал у челябинских специалистов большой. Так, по итогам 2020 года их проект помощи освободившимся из мест заключения занял первое место в России.

«Главная задача модернизации центров занятости, которая проводится в рамках проекта „Демография“, — создать клиентоцентричные сервисы, удобное пространство для посетителей и сотрудников. Сегодня мы видим маршрутизацию, возможность получить весь набор профориентационных, психологических услуг, предусмотрена и работа с работодателями. Этот центр занятости отвечает всем задачам сегодняшнего дня»,— отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В будущем все городские центры занятости населения примут такой же вид.