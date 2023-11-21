Ирина Гехт осудила чиновников Снежинска за нежелание открывать ресурсные классы

Сегодня ради образования семьям приходится переезжать в другие города региона

В школах Челябинской области открыты девять ресурсных классов для детей с нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического спектра. Такие классы по запросу родителей уже работают в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Еманжелинске и Симе. И только в Снежинске мамы особенных детей никак не могут добиться создания ресурсного класса. Нежелание помочь семьям осудила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«То, что я вижу в Снежинске, свидетельствует о полнейшем равнодушии и некомпетентности представителей городского управления образования. К сожалению, это не первая ситуация, которая убеждает меня в этом. Когда социально важная и уже успешно опробованная инициатива встречает противодействие со стороны ответственных лиц, стоит задуматься о том, соответствуют ли они занимаемой должности»,— написала Ирина Гехт в личном телеграм-канале.

По словам политика, интеллект детей с РАС и синдромом Дауна зачастую выше нормы — они преуспевают в точных науках и в творчестве, поэтому их неправильно запирать в коррекционных школах. Атмосфера ресурсных классов также полезна для обычных детей: в классе налаживается дисциплина, падает уровень агрессии среди ребят и повышается успеваемость.

«Когда приезжаешь в школу с ресурсным классом, это удивительное ощущение: там будто свет зажгли. Школьники бережно относятся к своим „особенным“ одноклассникам и не воспринимают их как изгоев, а те, в свою очередь, преуспевают в учебе и успешно осваивают программу»,— пишет Ирина Гехт.

Как работает ресурсный класс в Челябинской области, мы рассказывали в отдельном материале ИА «Первое областное».