Ирина Гехт назвала законным отказ в заселении в общежития непривитых студентов

Власти Челябинской области поддержали вводимые учебными заведениями меры профилактики от коронавируса

Студентов, непрошедших вакцинацию, не вправе отстранить от занятий и должны будут перевести на дистанционную форму обучения. При этом им могут отказать в месте в общежитии. Об этом было заявлено сегодня, 27 октября, на брифинге первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и министра образования Челябинской области Александра Кузнецова.



Ирина Гехт прокомментировала запрет на заселение в общежития для непривитых студентов, о чем объявили некоторые учебные заведения области.

«Это право образовательной организации. Заселение во многих регионах уже сейчас только по QR-кодам. Риски вузов понятны, такую политику заселения я поддерживаю, потому что это здесь живет много людей, это очень высокая контактность»,— поделилась мнением Ирина Гехт.

Министерство образования Челябинской области, как объяснила Ирина Гехт, не давало официальных распоряжений по поводу запрета на заселение, но такие меры помогут снизить риски для образовательных учреждений.

«В первую очередь мы должны обезопасить учебные коллективы в пандемический период. От учебы отстранять и исключать не должны, могут поменять форму обучения»,— уточнил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.