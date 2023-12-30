Ирина Гехт назвала важные для Челябинской области проекты, стартовавшие в 2023 году

В их числе — открытие центра реабилитации для участников СВО, создание управкоманды кампуса и многое другое

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале выделила несколько важных событий, которые произошли в регионе в 2023 году. По ее словам, они во многом определят будущее Южного Урала.

Первым в ее списке событий стало создание управленческой команды кампуса международного уровня.

«Вузы совместно работают над масштабным проектом, который реализуется в рамках нацпроекта „Наука и унивеситеты“ и поможет в развитии Челябинской области и России в целом. Число индустриальных партнеров уже превышает количество создаваемых лабораторий. Мы становимся свидетелями того, как формируется кооперация вузов, работодателей и власти»,— написала Ирина Гехт.

Важным первый замгубернатора назвала открытие центра реабилитации и сопровождения участников СВО. По словам Ирины Гехт, удалось создать организационную структуру, которая сразу доказала свою востребованность и полезность.

Значимыми событиями политик также назвала развитие регионального отделения «Женского движения Единой России», внедрение ранней диагностики расстройства аутистического спектра у детей и старт пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров, которые на сегодняшний день открыты в четырех южноуральских городах.

«А еще мы провели женский Форум „Стальное кружево Урала“, внедрили сертификаты на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, развивали систему долговременного ухода для пожилых людей с тяжелыми диагнозами и инвалидов. Это лишь часть того, что было сделано. Впереди — много планов, и я верю, что в новом году нам удастся воплотить их в жизнь»,— написала Ирина Гехт.