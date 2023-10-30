Ирина Гехт назвала основные причины смерти южноуральцев

И призвала мужчин не игнорировать диспансеризацию

Чаще всего жители Челябинской области умирают от проблем с сосудами и сердцем. Дальше с большим отрывом идут различные новообразования, а за ними — болезни органов пищеварения. Об этом в личном телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Политик также заметила, что до 75—79 лет мужчины уходят из жизни раньше и чаще, чем женщины. Так, за 8 месяцев текущего года на 1278 умерших женщин этого возраста приходилось 1115 мужчин. Скорее всего, это связано с тем, что мужчины недостаточно хорошо заботятся о здоровье.

«Наши медики не раз делились наблюдениями: мужчины приходят в больницу под давлением женщин, а с профилактической целью не приходят почти никогда. Это печально, поскольку диспансеризация способствует ранней диагностике всевозможных недугов, увеличению продолжительности жизни и улучшению ее качества», — пишет Ирина Гехт.

Кстати, после 80 пропорции умерших меняются, к этому возрасту женщин остается больше. К 80—84 годам разрыв увеличивается: на 2459 женщин приходится 1136 мужчин. Максимальная разница возникает к 95—100 годам: на 470 женщин — 72 мужчины.