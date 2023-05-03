Ирина Гехт назвала неудовлетворительной работу по профилактике детских суицидов в Аргаяшском районе

И предложила главам территорий провести кадровую перезагрузку

Первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт осталась недовольна тем, как в образовательных учреждениях Аргаяшского района организуют профилактику суицидов среди детей. Политик назвала эту работу неудовлетворительной и уточнила, что территория является неблагополучной в отношении суицидов. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Ирина Гехт рассказала, что эксперты Областного центра диагностики и консультирования провели в школах Аргаяшского района диагностику старшеклассников, чтобы выявить группы риска учащихся по суицидальному поведению. Оказалось, что детей часто беспокоят меняющиеся условия в стране и мире. Они не находят ответы на свои вопросы в семье и школе, проявляют демонстративное поведение, подростковый максимализм.

Чиновница указывает на то, что в такой ситуации своевременная помощь педагогов очень важна.

«По итогу встречи в Аргаяше осталась не удовлетворена тем, как организовано межведомственное взаимодействие, а главное — не увидела заинтересованности со стороны руководства местных школ. В части профилактики суицидов среди школьников действовать нужно проактивно. Договорились с главой территории, что в течение месяца в штабном режиме будем выстраивать эту работу», — уточнила Ирина Гехт.

Первая вице-губернатор пояснила, что подобные проблемы возникают и в других муниципалитетах Челябинской области.

«Люди десятилетиями работают на одном месте, выгорают. Здесь задача глав муниципалитетов — организовать перезагрузку специалистов с помощью обучения, командообразования и других управленческих инструментов. Либо нужно ротировать кадры по горизонтали, давать возможность инициативным людям прийти в социальный блок, чтобы работа возымела положительный эффект», — резюмировала она.