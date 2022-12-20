Ирина Гехт наградила челябинских финалистов Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В рейтинге медального зачета Челябинская область заняла 10 место

20 декабря в резиденции губернатора Челябинской области прошел торжественный прием финалистов Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» из Челябинской области. Южноуральские студенты привезли с финала чемпионата 38 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.



Молодые специалисты соревновались в семи блоках по специальностям, работали над заданиями в сфере услуг, инженерии, логистики, строительства, IT, образования, дизайна.

На чемпионате выступали представители «Международного института дизайна и сервиса», Политехнического колледжа Магнитогорска, Миасского геологоразведочного колледжа, Златоустовского техникума технологий и экономики, Озерского технического колледжа, Южно-Уральского государственного технического колледжа, Челябинского юридического колледжа, Челябинского механико-технологического техникума, Челябинского радиотехнического техникума, ОК «Смена» и других образовательных учреждений области.

Конкурсанты Челябинской области привезли домой 4 золотых медали, 9 серебряных и 5 бронзовых, дополнительно южноуральских специалистов наградили 20 медалями за профессионализм. В медальном зачете чемпионата Челябинская область заняла 10 место.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке поздравили победителей и их наставников и вручили им благодарственные письма губернатора Челябинской области и министерства образования и науки Челябинской области.

«Убеждена, что впереди у вас только светлый профессиональный путь и успешная карьера. Спасибо за ваше упорство. Огромное спасибо всем тем, кто вкладывает свое мастерство и любовь к делу в молодое поколение, вы — гордость региона»,— сказала Ирина Гехт.