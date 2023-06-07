Ирина Буторина заявила об эффективности социальных контрактов в Челябинской области

Девять из десяти человек, заключивших контракт, смогли увеличить свои доходы

Социальный контракт является действенным способом повысить доходы малоимущих в Челябинской области. Об этом на областном совещании у губернатора заявила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

По словам министра, в 2022 году 89,9% южноуральцев, заключивших социальный контракт, увеличили свои доходы. При этом более чем у половины получателей доходы превысили прожиточный минимум.

В 2022 году южноуральцы заключили 5 107 социальных контрактов:

— 2 111 социальных контрактов на поиск работы;

— 1 937 социальных контрактов на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности;

— 673 социальных контракта на ведение личного подсобного хозяйства;

— 386 социальных контрактов на преодоление трудной жизненной ситуации.

За пять месяцев 2023 года заключены еще 4 299 контрактов.

«Социальный контракт — это соглашение между органом соцзащиты и гражданином. В рамках контракта разрабатывается программа социальной адаптации для человека, обратившегося за помощью. При этом гражданин обязуется выполнить мероприятия, прописанные в соглашении, и получить финансовую поддержку. От классических пособий контракт отличается тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода», — рассказывают в пресс-службе Минсоца области.

Максимальный размер социального контракта составляет 350 тысяч рублей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Оформить его могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. Для заключения социального контракта необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.