Ирина Буторина рассказала о мерах поддержки семей с детьми Челябинской области

Доклад глава Минсоца представила на областном совещании у губернатора

В Челябинской области постоянно совершенствуется система мер социальной поддержки семей с детьми. На эти цели в этом году в регионе выделили свыше 25 миллионов рублей. Как сообщила сегодня, 28 июля, министр социальных отношений региона Ирина Буторина областном совещании у губернатора, всего на Южном Урале предоставляется более 30 различных выплат.

«Система мер социальной поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется. Так, на федеральном уровне установлены две новые меры поддержки — ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе введены дополнительные меры — единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования, ежемесячная денежная выплата на второго ребенка, ежемесячная денежная выплата родителям, воспитывающим детей с фенилкетонурией и целиакией, и другие», — рассказала Ирина Буторина

В регионе на сегодняшний день усовершенствованы механизмы предоставления девяти мер социальной поддержки. Речь идет о ежемесячных пособиях на первого, третьего и последующих детей, областном материнском капитале и расширении перечня направлений для его использования, увеличении размера пособий и ежемесячных денежных выплат.

Помимо предоставления мер социальной поддержки, ведется работа по упрощению процедур их получения. Через портал государственных услуг семьям с детьми предоставляется 12 пособий, в том числе пять региональных.

Как уточнили в Минсоце, это областное единовременное пособие при рождении ребенка, оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, региональный материнский капитал, субсидии на оплату ЖКУ и пособие на ребенка.