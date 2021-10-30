Ирина Буторина: «Перепись дает шанс заявить о проблемах и потребностях своей семьи»

Министр социальных отношений Челябинской области — о том, почему важно принять участие во Всероссийской переписи населения

В Челябинской области продолжается Всероссийская перепись населения. Впервые в этом году она проходит в цифровом формате: переписчики заполняют анкеты не на бумаге, а на планшетах. Также в этом году впервые переписаться можно на сайте «Госуслуги». Кроме того, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отметила, что участие в переписи — это шанс заявить о себе и потребностях своей семьи.

«Всероссийская перепись позволяет получить точные сведения о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения. Для развития страны нужна объективная картина настоящего. Составить ее, сложить, как мозаику, мы можем только совместными усилиями. Перепись дает шанс заявить о себе, о проблемах и потребностях своей семьи, поэтому важно участие каждого. В 2021 году это масштабное мероприятие впервые проходит в цифровом формате. Россияне получили возможность ответить на вопросы дистанционно, через портал госуслуг. Это не только удобно, но главное — безопасно в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации. Участие в переписи займет считанные минуты и при этом позволит внести большой вклад в наше будущее»,— сказала Ирина Буторина.

Ранее ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. При этом переписаться онлайн на портале «Госуслуги» южноуральцы смогут с 15 октября по 8 ноября.