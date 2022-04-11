Ирина Баукина: «Государство должно усилить патриотизм в информационной политике»

Доцент ЮУрГУ высказалась о спецоперации на Украине

Решение руководства страны о проведении специальной военной операции на Украине поддержала член Общественного совета при Главном управлении юстиции Челябинской области, доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного университета Ирина Баукина.

«Если такое решение было принято — значит, оно было единственно верным», — считает она.

При этом в комментарии для ИА «Первое областное» ученый отметила, что в освещении событий на Украине она полностью полагается на центральные средства массовой информации.

«Я много лет осознанно не пользуюсь никакими соцсетями. Мне жалко тратить свое время на такие вещи. У меня есть телевизор, есть центральные каналы. Все, что там транслируют, я считаю достоверной информацией. Более того, я считаю, что наше государство должно усилить патриотическую составляющую в своей информационной политике, которая была утрачена в последние годы. Причем хотелось бы больше видеть этого на региональном уровне. Возможно, нашим местным лидерам стоило бы активнее выступать в поддержку военной операции. Понятно, что сейчас много других глобальных задач в связи с трудностями, которые возникнут из-за санкций. Но нужно и дух в обществе поднимать», — считает Ирина Баукина.