Иремель и Таганай за выходные посетили более 2 тысяч туристов

Количество посетителей побило все рекорды

Поисково-спасательная служба зарегистрировала более двух тысяч человек на самых оживленных туристических маршрутах в горах Иремель и Таганай за последние четыре дня. Среди туристов — 415 детей. Праздничные выходные не обошлись и без происшествий.

В природном парке «Иремель» спасатели мобильного отряда помогли гостям из Башкортостана. На сложных горных участках туристы травмировали ноги. Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали пострадавших на квадроцикле до автомобиля скорой медицинской помощи. А в нацпарке «Таганай» на нижней тропе жительница Златоуста попала в каменную западню при переходе Каменной реки.

«Осмотр, проведенный спасателями Златоустовского отряда, дежурившими на спасательном посту, подтвердил самые худшие опасения женщины — закрытый перелом левой ноги. Аккуратно освободить травмированную и зажатую меж крупных валунов ногу удалось благодаря помощи мужчин-туристов, находившихся в это время поблизости. Пострадавшей спасатели оказали первую помощь, иммобилизовали конечность и при помощи квадроцикла транспортировали до Центральной усадьбы, где передали сотрудникам скорой медпомощи», — рассказали в пресс-службе спасателей.

Не обошлось и без бытовых травм. В приюте «Белый ключ» женщина обожглась кипятком во время приготовления завтрака.

Поисково-спасательная служба напоминает отдыхающим, что от правильно подобранной экипировки (обуви, одежды, снаряжения) зависит их здоровье и безопасность.