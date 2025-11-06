Инженеры Челябинской области создали экологичный электрогенератор

Установка снежинской компании вырабатывает электричество за счет атмосферных вихрей без вредных выбросов

Инженеры из Снежинска представили инновационную разработку в области зеленой энергетики, сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области. Компания «Современные энергетические технологии» презентовала на международном форуме «Российский промышленник — 2025» в Санкт-Петербурге вихревой электрогенератор, работающий на естественных силах атмосферы и вращения Земли.

Установка Eco Spin Power представляет собой вертикальную цилиндрическую конструкцию, в основании которой создается восходящий вихревой поток воздуха. При подъеме этот поток активизирует турбины-генераторы, преобразующие кинетическую энергию в электрическую. Как подчеркивают разработчики, технология не требует топлива и не производит вредных выбросов. Заявка на регистрацию технологии уже подана в Роспатент.

Разработка может быть востребована для автономного энергоснабжения промышленных площадок и удаленных объектов. Следующим этапом станет доработка технической части генератора — усовершенствованную версию планируется представить на ПМЭФ в 2026 году.

Демонстрационный макет установки компания передала ученикам начальных классов для поддержания у детей интереса к инженерии.

О развитии науки в Снежинске ранее мы рассказали в проекте к 80-летию атомной промышленности.