Инженером быть модно: в ЮУрГУ продолжается набор на востребованные специальности

Стать востребованным на рынке труда и с легкостью найти свое призвание в инженерной профессии можно, поступив в Южно-Уральский государственный университет

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Преимуществом обучения на инженерной специальности в ЮУрГУ является возможность во время учебы получить фундаментальную подготовку в области физики, математики и информатики. Студенты осваивают самый широкий спектр дисциплин, что позволяет получить уникальные компетенции высококвалифицированного инженера, способного создать будущее России, в котором мы будем жить.

Особой популярностью среди работодателей пользуются следующие инженерные специальности: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Металлургия», «Ракетные комплексы», «Авиастроение» и многие другие.





Сейчас быть инженером-айтишником модно по множеству причин: большой спрос на профессию, высокая зарплата, творческая свобода и возможность роста в карьере. Для своих студентов ЮУрГУ предлагает обучение в современных IT‑лабораториях, получение практики без отрыва от учебы, а также, благодаря проектному обучению, реализацию профессиональных задач для партнеров университета.

Высшая школа электроники и компьютерных наук имеет следующие направления подготовки: «Инфокоммуникационные технологии связи», «Конструирование и технология электронных средств», «Приборостроение», «Управление в технических системах».

В Институте естественных и точных наук также реализуются востребованные на рынке труда программы: «Прикладная математика», «Электроника и наноэлектроника», «Химическая технология», «Прикладная математика и информатика».

Итак, общую теорию мы узнали, но это далеко не все, тем более увидеть все своими глазами — намного лучше. Приходите в приемную комиссию ЮУрГУ, и наши специалисты помогут определиться с выбором направления, которое определит ваше профессиональное будущее.

Номер телефона приемной комиссии университета: 8 (800) 300-00-55.

Сайт приемной кампании: https://abit.susu.ru/.

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