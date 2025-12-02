Инженер из Миасса предложил ввести льготную ипотеку для технических специалистов

На работников машиностроения приходится 10% ВВП

Конструктор Уральского завода спецтехники из Миасса Валерий Андриянов предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру выступить с инициативой о расширении программы льготной ипотеки на инженерно-технических работников. Свое обращение он озвучил во время прямой линии главы региона.

В своем видеообращении Андриянов обратил внимание на дисбаланс в государственной поддержке: с 2022 года льготная ипотека под 6% доступна специалистам IT-сферы, которая формирует около 2% ВВП, в то время как работники машиностроения, чья доля в ВВП составляет 10%, такой меры поддержки лишены.

Алексей Текслер в ответ признал логику предложения, но отметил сложность его реализации. Он напомнил, что программа IT-ипотеки была принята на федеральном уровне как мера поддержки одной из ключевых для конкурентоспособности страны отраслей. Губернатор объяснил, что введение новых льготных категорий — сложный вопрос, так как ранее существовала более широкая программа, которая сейчас приостановлена в ожидании снижения ключевой ставки.

Алексей Текслер напомнил, что в области запущена еще и компенсация от региона для IT-специалистов.

«Что касается предложения, которое прозвучало, я поговорю, конечно, с руководителем федерального уровня, но у нас есть врачи, у нас есть учителя. Эта история достаточно сложная. Еще недавно у нас была льготная ипотека для всех категорий», — пояснил губернатор и напомнил, что льготную ипотеку до 6% сегодня могут получить семьи с ребенком.