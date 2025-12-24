Инженер-физик из Озерска собрала более 300 редких новогодних игрушек

Анна Дементьева реставрирует старые и создает собственные шедевры

Инженер-физик из Озерска Анна Дементьева собрала более 300 редких елочных игрушек из России, Европы и США. Многие экспонаты ее коллекции посвящены России, русской деревне и персонажам сказок. Пополнять собрание девушке помогают в том числе коллекционеры из других городов Росатома: Сарова, Обнинска, Снежинска.





Не все игрушки попадают к Анне в первозданном виде — многие приходится восстанавливать. Девушка научилась делать это профессионально и еще в прошлом году оборудовала собственную мастерскую по ремонту и производству игрушек.

«Недавно мне пришлось восстанавливать антикварные игрушки из Германии и Франции. Было очень сложно подобрать краски и повторить профессиональную работу мастера-стеклодува. Но все получилось», — говорит Анна.

Она показывает старинную немецкую игрушку — снеговика и белочку, которые водят хоровод. Какой элемент восстановила Анна, не догадаться, так как изъянов на фигурках не видно.

Образование инженера-физика и опыт работы технологом позволили Анне создавать и собственные формовые игрушки. Заказы на них поступают даже из-за границы.

Работы Анны Дементьевой уже обрели свой дом в нескольких музеях России, в том числе в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского, музее самоцветов в Златоусте, Музейно-выставочном центре «Апатит», Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. А в 2025 году мастер начала процедуру регистрации собственного бренда «Избушка Бабы-Яги».

«Мне нравится создавать праздничное настроение. Разве не чудо — новогодняя елочка, украшенная игрушками, бусами? Для меня это символ семейного праздника, любви и уважения к традиционным ценностям», — говорит Анна.

Еще большее чудо ожидает Анну после Нового года — это рождение первенца.