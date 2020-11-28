Инвесторы внесли в основной капитал предприятий Челябинской области более 210 миллиардов рублей

Таким образом инвестиции выросли на более чем 7% по сравнению с 2019 годом.

Интерес инвесторов к Челябинской области сохраняется даже в непростые времена. Так, по данным регионального Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в 2020 году значительно выросли.

«Инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов Челябинской области за 9 месяцев 2020 года выросли на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении это 216,3 миллиарда рублей»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минэкономразвития Челябинской области, непростая экономическая ситуация в период пандемии коронавируса не смогла полностью нарушить планы организаций по развитию и модернизации производств, и определённая работа была проведена. Кроме того, положительная динамика инвестиций в Челябинской области наблюдается на протяжении всего 2020 года.