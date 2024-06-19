Инвалиды в Челябинске пожаловались, что не могут попасть в драмтеатр

Уполномоченный по правам человека в регионе организовала выездную проверку

Челябинский драмтеатр имени Н. Орлова, а также Театральная площадь, на которой он расположен, оказались недоступны для инвалидов по зрению и колясочников. После жалобы маломобильных жителей Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко организовала выездную проверку с участием представителей прокуратуры, мэрии, администрации Советского района, Минкульта и общественных организаций инвалидов.

Так, опытным путем подтверждено, что маломобильным группам населения и инвалидам с нарушением зрения по основному маршруту — через Театральную площадь — пройти к театру невозможно, так как отсутствуют нормативные пандусы, поручни лестничных маршей и контрастная окраска ступеней.

«Представители администрации района предложили альтернативный маршрут — через улицу Цвиллинга и горсад Пушкина. Однако и этот маршрут оказался не адаптирован для людей с инвалидностью: перепады высот, высокие бордюрные камни, неровности дорожного покрытия», — рассказала омбудсмен.

Все замечания были зафиксированы Комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Кроме того, был обследован и сам театр — проблемы с доступностью для инвалидов выявлены и здесь.

«Представители Минкульта сообщили, что в ходе капремонта, который продолжается в театре, доступная среда здесь появится. Будут благоустроены зрительные места для людей с инвалидностью, а также оборудован альтернативный вход через сцену на первые ряды», — рассказала Юлия Сударенко.

После окончания ремонта театр обследуют снова, добавила она.

По всем выявленным замечаниям аппаратом Уполномоченного будут подготовлены соответствующие рекомендации в адрес компетентных органов.