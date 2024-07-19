Инвалиды Челябинской области путешествуют на автомобилях, подаренных губернатором

Одна машина обслуживает Челябинск, вторая — Магнитогорск

В начале лета губернатор Алексей Текслер передал специализированные «Газели» для нужд областного общества инвалидов. Как их используют, рассказали в Челябинской региональной организации ВОИ.

В конце 2023 года председатель Челябинской областной организации ВОИ Лидия Дмитриева обратилась к главе региона с просьбой выделить обществу транспорт для нужд инвалидов, так как старые машины трудятся в обществе более десяти лет и постоянно ломаются. В итоге ВОИ выделили субсидию на приобретение двух автомобилей.

Одна из машин поступила в Правобережное общество инвалидов Магнитогорска, вторая «Газель» осталась в Челябинске. Транспорт используют для нужд социального такси.

На новых «Газелях» южноуральцы уже ездили на фестиваль по игре Новус в Пермь, на областные соревнования по спортивному туризму среди инвалидов на озеро Сугомак, на всероссийский фестиваль по спортивному туризму «Юрюзань‑2024» в Республику Башкортостан и инклюзивный фестиваль «Преданья старины глубокой» в Верхний Уфалей. В Магнитогорске «Газель» также используют в рамках проекта «Джип-тур — Доступный туризм»: инвалиды могут заказать машину для индивидуальной поездки по достопримечательностям Челябинской области.

«Высокий спрос и постоянная загруженность автомобилей показывает, что людям с инвалидностью необходима активная и социальная жизнь, которая благодаря специализированным автомобилям становится доступнее, полноценнее и интереснее», — говорят в обществе инвалидов.

Специализированный автомобиль «Газель-Некст» оснащен удобствами для инвалидов: в салоне есть кнопка вызова водителя, кондиционер, ремни безопасности и подъемное устройство для посадки и высадки колясочников.