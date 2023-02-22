Инвалидам Челябинской области назначают пенсии без заявления

Социальный фонд сам оформляет необходимые документы

В 2022 году Соцфонд назначил 7 261 страховую и социальную пенсию по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате региональное отделение СФР принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы. Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляют уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте», — поясняют в пресс-службе.

Доставка пенсии происходит таким же способом, что и другие выплаты Социального фонда. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в любой клиентской службе или же в МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате проводит перерасчет выплат инвалидам и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг.