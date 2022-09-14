Инвалид пожаловалась в прокуратуру на отсутствие в аэропорту Магнитогорска амбулифта

При выходе из самолета колясочникам не предоставляли специальные подъемники

Жительница Магнитогорска, вынужденная передвигаться на инвалидной коляске, пожаловалась в Уральскую транспортную прокуратуру на отсутствие в местном аэропорту специального подъемного устройства — амбулифта. Об этом сообщили в пресс-службе органа.



Женщина обратилась во время приема к транспортному прокурору Владимиру Дроздецкому и рассказала, что ее спустили с самолета без использования специального устройства, когда она прилетела в Магнитогорск из Санкт-Петербурга.



При этом есть статья 106.1 Воздушного кодекса РФ, в которой говорится, что аэропорт должен обеспечить посадку и высадку, в том числе с использованием специального подъемного устройства, пассажира, который не может самостоятельно передвигаться. Но для этого при заключении договора пассажир должен указать перевозчику на свои ограничения.



Транспортный прокурор внес представление руководителю аэропорта, который после этого принял решение о покупке амбулифта с возможностью применения его ко всем типам самолетов.

